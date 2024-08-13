Еврокомиссию призвали защитить цитрусовую промышленность от вредителей

Разрешить использование определенных инсектицидов, чтобы производители цитрусовых и других ключевых культур могли защитить свои посевы от насекомых-вредителей, призвал Еврокомиссию президент одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций Испании Asaja Murcia Хуан де Диос Эрнандес, 13 августа сообщает информационный портал новостей сельского хозяйства и агрорынка Fruitnet.
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