Еврокомиссию призвали защитить цитрусовую промышленность от вредителей

Разрешить использование определенных инсектицидов, чтобы производители цитрусовых и других ключевых культур могли защитить свои посевы от насекомых-вредителей, призвал Еврокомиссию президент одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций Испании Asaja Murcia Хуан де Диос Эрнандес, 13 августа сообщает информационный портал новостей сельского хозяйства и агрорынка Fruitnet.