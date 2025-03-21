Гибридное купе Karma Amaris: новый приоритет марки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Два года назад у компании Karma состоялась перезагрузка, новый глава Маркес МакКэммон закрыл старые проекты и запустил новую стратегию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии