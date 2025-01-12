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Москву не разжалобить. Яков Кедми объяснил суть «газовой войны» с Молдавией

Москву не разжалобить. Яков Кедми объяснил суть «газовой войны» с Молдавией

67,2 тыс прочтений 3 дня назад Вполне обоснованно энергетический кризис, который сегодня происходит в Молдавии и Приднестровье, уже получил статус газовой войны.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...планы Кишинёва разжалобить Москву и уговорить «Газпром» на новые уступки обречены на провал&quot;. Ну почему? Абхазии вон удалось заполучить дармовую электроэнергию, почему у Молдовы не удастся? Мы добрые и богатые.
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