Москву не разжалобить. Яков Кедми объяснил суть «газовой войны» с Молдавией

Андрей Павлов

"...планы Кишинёва разжалобить Москву и уговорить «Газпром» на новые уступки обречены на провал". Ну почему? Абхазии вон удалось заполучить дармовую электроэнергию, почему у Молдовы не удастся? Мы добрые и богатые.