Глава Wildberries анонсировала скорый ввод в эксплуатацию склада в Шушарах

Склад Wildberries в Шушарах, уничтоженный пожаром, будет восстановлен и введен в эксплуатацию до конца 2024 года, сообщила журналистам на полях Петербургского международного экономического форума глава и основательница компании Татьяна Бакальчук.
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