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Несекретные материалы

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Минобороны сообщило об ударе по подстанции Кочеток

Минобороны сообщило об ударе по подстанции Кочеток

Военные РФ подтвердили поражение электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Удары наносились вечером 4 октября и ночью 5 октября, сообщили в Минобороны.

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