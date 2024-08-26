Началась битва за Торецк: «Намечается еще один Бахмут… Этих „орков“ остановить невозможно»

Радомир Маркуш 25 августа 2024 г., 21:24 Наши войска ворвались в город и захватили восточную окраину Пока все внимание приковано к Курскому и Покровскому направлениям из поля зрения незаслуженно выпали успехи армии России в Торецке/Дзержинке.