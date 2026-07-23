Минобороны России поразило 28 судов с грузами для ВСУ

С 11 июля российские войска атаковали как минимум 28 судов, поддерживающих Вооружённые силы Украины. Удары были нанесены по портам Черноморск и Одесса, а также по объектам промышленной зоны, включая заводы и плавучие доки.
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