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Бородай сообщил, когда Лисичанск будет зачищен и освобожден от украинских боевиков

Бородай сообщил, когда Лисичанск будет зачищен и освобожден от украинских боевиков

Освобождение Лисичанска от военнослужащих Вооружённых сил Украины не является простой задачей. Но, несмотря на это, дух украинских солдат становится слабее, так что город в скором времени будет отбит бойцами Вооружённых Сил Российской Федерации.

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