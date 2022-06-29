Освобождение Лисичанска от военнослужащих Вооружённых сил Украины не является простой задачей. Но, несмотря на это, дух украинских солдат становится слабее, так что город в скором времени будет отбит бойцами Вооружённых Сил Российской Федерации.
Освобождение Лисичанска от военнослужащих Вооружённых сил Украины не является простой задачей. Но, несмотря на это, дух украинских солдат становится слабее, так что город в скором времени будет отбит бойцами Вооружённых Сил Российской Федерации.
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