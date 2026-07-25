Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лори Лумер похвастался, что в ближайшие годы Украина существенно увеличит дальность своих ударных беспилотников, а также наладит производство БПЛА в США.
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