DM: решение Макрона провести выборы сыграет на руку России

Решение Макрона провести досрочные выборы — это жест отчаяния … но реальным победителем во всем этом может стать Россия © AP Photo / Lewis Joly Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Автор статьи для DM скептически относится к решению Макрона назначить досрочные выборы в парламент.