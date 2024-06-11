Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    А может помочь Техасу и Калифорнии самоопределитьсяКнайсль подтверди...
  • Светлана Зуева
    Надо не допускать,а уже поставлять!Кто из врагов Зап...
  • виктор матвеев
    Думаю Макроны ссылкой на остров св.Елены не отделаются, будет им совсем не камильфо.«А нас то за что?...

DM: решение Макрона провести выборы сыграет на руку России

DM: решение Макрона провести выборы сыграет на руку России

Решение Макрона провести досрочные выборы — это жест отчаяния … но реальным победителем во всем этом может стать Россия © AP Photo / Lewis Joly Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Автор статьи для DM скептически относится к решению Макрона назначить досрочные выборы в парламент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх