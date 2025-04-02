Российские войска подходят к железной дороге, ведущей в Купянск с севера

Российские войска продолжают расширять плацдарм к западу от реки Оскол в Харьковской области. Успех в районе Кондрашовки и Тищенковки, как уже сообщало «Военное обозрение», позволил лишить противника оперативной транспортной связи между Купянском и Великим Бурлуком.
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