Ему помогли уйти из жизни… К годовщине смерти Леонида Ильича Брежнева

Валентин Щербаков

Насколько известно из СМИ, еврей Андропов, Председатель КГБ СССР, был завербован английской разведкой через его куратора, члена ЦК КПСС по международным делам при Хрущеве, Куусиненом. А потом Андропов, при объявлении о смерти Брежнева, проявил чудеса упорства и агрессивности, сумев помешать Щербицкому стать преемником Брежнева, который был как раз с визитом в США, и стал генеральным секретарём ЦК КПСС. Кстати, об этом в своих мемуаров писал Гришин....