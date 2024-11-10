Я помню, как 11 ноября 1982 года мы в школе узнали о смерти Леонида Ильича Брежнева. Сначала не поверили сообщению учительницы немецкого языка, Людмилы Николаевны, о смерти Брежнева.
Ему помогли уйти из жизни… К годовщине смерти Леонида Ильича Брежнева
Комментарии
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petuhova_iv Петухова
Причем тут это?
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1 час.
Дмитрий Gold
Насколько помню концерт начался, там присутствовал Брежнев, вдруг концерт прервали и включили лебединое озеро🤔
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48 мин.
Валентин Щербаков
Насколько известно из СМИ, еврей Андропов, Председатель КГБ СССР, был завербован английской разведкой через его куратора, члена ЦК КПСС по международным делам при Хрущеве, Куусиненом. А потом Андропов, при объявлении о смерти Брежнева, проявил чудеса упорства и агрессивности, сумев помешать Щербицкому стать преемником Брежнева, который был как раз с визитом в США, и стал генеральным секретарём ЦК КПСС. Кстати, об этом в своих мемуаров писал Гришин....
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44 мин.
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