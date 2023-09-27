Российские власти планируют в 2023 году получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии