По данным французской прессы, к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима активно готовится 126 пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie), в настоящее время дислоцирующийся в Брив-ла-Гайард, регион Новая Аквитания.
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