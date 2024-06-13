Россия обвинила замгенсека ООН в отсутствии смелости осудить теракт против российских журналистов

В постоянном представительстве России при ООН в четверг, 13 июня, пристыдили замгенсека ООН за то, что тот не нашел в себе смелости осудить террористический акт, совершенных Украиной, в результате которого погиб оператор телеканала НТВ и был тяжело ранен журналист.
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