Россия обвинила замгенсека ООН в отсутствии смелости осудить теракт против российских журналистов

В постоянном представительстве России при ООН в четверг, 13 июня, пристыдили замгенсека ООН за то, что тот не нашел в себе смелости осудить террористический акт, совершенных Украиной, в результате которого погиб оператор телеканала НТВ и был тяжело ранен журналист.