Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиака

Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиакаИногда так хочется, чтобы мудрый персонаж любимого фильма или книги ожил на минутку и дал тебе персональный совет, правда? Мы решили в этом помочь и попытались представить, что бы сказал великий маг и директор Школы чародейства и волшебства Хоггвардс Альбус Дамблдор каждому из знаков.