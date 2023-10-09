Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиака

Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиакаИногда так хочется, чтобы мудрый персонаж любимого фильма или книги ожил на минутку и дал тебе персональный совет, правда? Мы решили в этом помочь и попытались представить, что бы сказал великий маг и директор Школы чародейства и волшебства Хоггвардс Альбус Дамблдор каждому из знаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии