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Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиака

Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиака

Так сказал Дамблдор: советы от самого мудрого директора знакам зодиакаИногда так хочется, чтобы мудрый персонаж любимого фильма или книги ожил на минутку и дал тебе персональный совет, правда? Мы решили в этом помочь и попытались представить, что бы сказал великий маг и директор Школы чародейства и волшебства Хоггвардс Альбус Дамблдор каждому из знаков.

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