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Власти Ирака захотели вывести иностранные войска после удара армии США

Власти Ирака захотели вывести иностранные войска после удара армии США

Global Look Press/Ameer Al Mohmmedaw/dpa В Ираке будет создан комитет по подготовке условий для вывода из страны иностранных войск возглавляемой США коалиции, пишет агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.

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