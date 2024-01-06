Власти Ирака захотели вывести иностранные войска после удара армии США

Global Look Press/Ameer Al Mohmmedaw/dpa В Ираке будет создан комитет по подготовке условий для вывода из страны иностранных войск возглавляемой США коалиции, пишет агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.
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