Выставка длилась 38 дней, хотя по правилам может продолжаться не более четырёх, а время пребывания животных превышало допустимые 12 часов в сутки.
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