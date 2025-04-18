Эксперт заявил об отсутствии понимания в ЕС подхода к новой администрации США

Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Соединенные Штаты и встреча с президентом США Дональдом Трампом 17 апреля — это показатель того, что Европейский союз за прошедшие несколько месяцев после прихода новой американской администрации не подобрал к ней подхода, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.