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Эксперт заявил об отсутствии понимания в ЕС подхода к новой администрации США

Эксперт заявил об отсутствии понимания в ЕС подхода к новой администрации США

Визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Соединенные Штаты и встреча с президентом США Дональдом Трампом 17 апреля — это показатель того, что Европейский союз за прошедшие несколько месяцев после прихода новой американской администрации не подобрал к ней подхода, считает старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

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