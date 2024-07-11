Молдавские предприниматели могут получить гранты в размере до двух миллионов леев

Предприниматели Молдовы могут получить от государства гранты в размере до двух миллионов леев. Организация по развитию предпринимательства (ODA) объявила новый конкурс на получение безвозмездных грантов в рамках Программы по ретехнологизации и энергоэффективности малых и средних предприятий, сообщает Moldpres.