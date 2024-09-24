Экипаж российского космического корабля "Союз МС-25" вернулся на Землю

Москва, 23 сентября /Синьхуа/ -- Спускаемый аппарат российского космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку в Казахстане, на Землю с Международной космической станции /МКС/ вернулись россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.
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