Экипаж российского космического корабля "Союз МС-25" вернулся на Землю

Москва, 23 сентября /Синьхуа/ -- Спускаемый аппарат российского космического корабля "Союз МС-25" совершил посадку в Казахстане, на Землю с Международной космической станции /МКС/ вернулись россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.