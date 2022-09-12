ВС Тайваня выпустили сигнальные ракеты по подлетевшему к острову дрону

ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. ВС Тайваня в понедельник зафиксировали приближение беспилотника к островам Цзиньмэнь, подконтрольным Тайбэю, военные выпустили в его сторону предупредительные сигнальные ракеты, сообщает министерство обороны Тайваня.
ПЕКИН, 12 сен - РИА Новости. ВС Тайваня в понедельник зафиксировали приближение беспилотника к островам Цзиньмэнь, подконтрольным Тайбэю, военные выпустили в его сторону предупредительные сигнальные ракеты, сообщает министерство обороны Тайваня.
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