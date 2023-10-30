Team Spirit стали двукратными чемпионами The international 2023 по Dota 2 Команда Team Spirit в гран...

Team Spirit стали двукратными чемпионами The international 2023 по Dota 2Команда Team Spirit в гранд-финале турнира по Dota 2 The international 2023 уверенно обыграла команду Gaming Gladiators и второй раз сумела взять Эгиду чемпионовЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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