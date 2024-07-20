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Политолог Бедрицкий: Для переговоров по Украине нужен серьезный кризис

Политолог Бедрицкий: Для переговоров по Украине нужен серьезный кризис

Реальные переговоры по Украине станут возможны после кризисной ситуации, которая может перерасти в глобальный конфликт.

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Комментарии
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Eduard
Азаров и Янукович могут за Украину быть,все эти прокладки Украины,что сейчас бессмыслены!
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14 час.
Eduard
США,НАТО и ЕС вообще не вправе Украину касаться,она не их часть и никогда не станит,это тоже самрзванцы!
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14 час.
Eduard
Я давно предлогаю театр войны в Европу перенести,сразу воровствр прекратится.Ядерное оружие наша защита и пора его применить!
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14 час.

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