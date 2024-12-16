Врач предупредила об опасности искусственной елки

В производстве искусственных елок и новогодних украшений часто используется поливинилхлорид (ПВХ), содержащий вредные вещества, способные ударить по репродуктивной, эндокринной и дыхательной системам человека.
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