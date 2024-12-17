Очень жёсткое видео. Но зато честное. "Кто не скачет, тот москаль", "Москаляку на гиляку", " Москалей на ножи" , - помните? Надо помнить.
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Очень жёсткое видео. Но зато честное. "Кто не скачет, тот москаль", "Москаляку на гиляку", " Москалей на ножи" , - помните? Надо помнить.