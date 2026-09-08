Массовые депортации в США все чаще затрагивают мигрантов без судимостей

В июле и августе аресты ICE впервые превысили 50 тысяч в месяц, но 55% задержанных не имели вообще никаких контактов с законом.
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Всё правильно делает американская администрация Российской администрации надо этому поучится. Мастурбеки обнаглели в конец ,а при стычке с ними русский будет виноват в 100 % случаев