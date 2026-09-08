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Массовые депортации в США все чаще затрагивают мигрантов без судимостей

Массовые депортации в США все чаще затрагивают мигрантов без судимостей

В июле и августе аресты ICE впервые превысили 50 тысяч в месяц, но 55% задержанных не имели вообще никаких контактов с законом.

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