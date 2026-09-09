На севере Астраханской области задержан фигурант по делу о насилии

Астраханский суд оценит основания для отправки его под стражу. По версии СКР, 29 августа 2026 года встреча знакомых в квартире одного из сельских домов вышла за рамки правового поля и переросла в насильственный сценарий: подозреваемый применил к женщине физическую силу, после чего совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера.