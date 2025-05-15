Нашествие на Золотую Орду: изучением астраханским комплексом мавзолеев ханов собирается плотнее заняться Татарстан

Ради этого Академия наук РТ намерен подписать тройственный договор с архитектурными вузами. В рамках XVI Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» Академия наук Татарстана подпишет тройственный договор с Казанским архитектурно-строительным университетом и Астраханским государственным архитектурно-строительным университетом, сообщает РБК.
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