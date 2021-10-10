Разно Всяко

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  • саша дмитренко
    ну во первых далеко не все,, да и долго такие не живут,,наркота,,автогонки,,спиваются,,и во власть их никто не пу...ДЕТИ НАШИХ БОГАТЫ...
  • dimapurim Тихра
    Интересно кто с другой стороны все это организовываетМой ангел-храните...
  • Filimonv Филимонов
    Всё верно. Потом они придут во власть. Будут писать законы.Зачем им какая-то промышленность,сельское хозяйство,просты...ДЕТИ НАШИХ БОГАТЫ...

ДЕТИ НАШИХ БОГАТЫХ – ХУЖЕ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТИ НАШИХ БОГАТЫХ – ХУЖЕ РОДИТЕЛЕЙ

Он пригласил меня домой: «Познакомлю с семьей. Там и сделаем интервью». Конечно, я с радостью согласился.

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Filimonv Филимонов
Всё верно. Потом они придут во власть. Будут писать законы.Зачем им какая-то промышленность,сельское хозяйство,простые люди...Вот так Россия и деградирует.
саша дмитренко
ну во первых далеко не все,, да и долго такие не живут,,наркота,,автогонки,,спиваются,,и во власть их никто не пустит))

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