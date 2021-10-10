ДЕТИ НАШИХ БОГАТЫХ – ХУЖЕ РОДИТЕЛЕЙ

Разно ВсякоДети и семьяДЕТИ НАШИХ БОГАТЫХ – ХУЖЕ РОДИТЕЛЕЙ Он пригласил меня домой: «Познакомлю с семьей. Там и сделаем интервью». Конечно, я с радостью согласился.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьFilimonv ФилимоновВсё верно. Потом они придут во власть. Будут писать законы.Зачем им какая-то промышленность,сельское хозяйство,простые люди...Вот так Россия и деградирует.саша дмитренкону во первых далеко не все,, да и долго такие не живут,,наркота,,автогонки,,спиваются,,и во власть их никто не пустит))Комментировать
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