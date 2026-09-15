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На Камчатке вводят штрафы за прикармливание диких животных

На Камчатке вводят штрафы за прикармливание диких животных

За нарушение грозят санкции до 10 тысяч рублей Депутаты Камчатского края внесли изменения в региональное законодательство: теперь за прикармливание диких животных предусмотрены штрафы.

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