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Спиридон Килинкаров: Атаки ВСУ на приграничные районы РФ — новый этап развития конфликта?

Спиридон Килинкаров: Атаки ВСУ на приграничные районы РФ — новый этап развития конфликта?

Атаки на приграничные районны Белгородской и Курской областей России были и раньше. Принципиальное отличие лишь в том, что раньше операции проводили под эгидой «российского добровольческого корпуса» (типа это россияне, не согласные с властью, воюют за смену политического режима).

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