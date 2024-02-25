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Yandex проследит за пеплом. Запущен новый сервис

Yandex проследит за пеплом. Запущен новый сервис

Yandex Cloud запускает сервис для отслеживания распространения вулканического пепла по всему мируYandex Cloud представил новый сервис, предназначенный для отслеживания распространения вулканического пепла – важнейшего инструмента для смягчения последствий извержений вулканов для населения и экосистем.

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