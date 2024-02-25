Yandex проследит за пеплом. Запущен новый сервис

Yandex Cloud запускает сервис для отслеживания распространения вулканического пепла по всему мируYandex Cloud представил новый сервис, предназначенный для отслеживания распространения вулканического пепла – важнейшего инструмента для смягчения последствий извержений вулканов для населения и экосистем.
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