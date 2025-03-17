Инвесторы желают выяснить готовность ФРС к действиям. Регулятор взял режим паузы

Глава ФРС Джером Пауэлл на этой неделе столкнётся с двойной задачей: убедить рынки в стабильности экономики, одновременно сигнализируя о готовности смягчить политику на фоне эскалации торговых конфликтов Дональда Трампа.
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