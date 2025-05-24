В Калининграде за два года качество подаваемой воды странно изменилось

Проблема с подачей горячей воды в Московском районе Калининграда связана не с управляющими компаниями, а с качеством подаваемой воды, заявил председатель Общественного совета при минконтроля Калининградской области Валерий Борисов, сообщает 23 мая сетевое издание «Новый Калининград».
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