В Калининграде за два года качество подаваемой воды странно изменилось

Проблема с подачей горячей воды в Московском районе Калининграда связана не с управляющими компаниями, а с качеством подаваемой воды, заявил председатель Общественного совета при минконтроля Калининградской области Валерий Борисов, сообщает 23 мая сетевое издание «Новый Калининград».