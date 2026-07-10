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Тай Симпсон: «Изучать нападение «Рэмс» все равно что пить воду из пожарного гидранта»

Новичок «Лос-Анджелес Рэмс» Тай Симпсон сравнил изучение схем главного тренера Шона Маквея с попыткой пить воду из пожарного гидранта.

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