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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Доходы российских компаний в 2023 году упали вдвое

Доходы российских компаний в 2023 году упали вдвое

Эксперты считают, что выручка упала из-за санкций. Также на нее давит сокращение потребительского спроса и снижение цен на энергоресурсы За первые полгода текущего года российские компании заработали в два раза меньше, чем в 2022 году — доходы упали с 694,1 трлн рублей до 342,2 трлн рублей.

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