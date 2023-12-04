Доходы российских компаний в 2023 году упали вдвое

Эксперты считают, что выручка упала из-за санкций. Также на нее давит сокращение потребительского спроса и снижение цен на энергоресурсы За первые полгода текущего года российские компании заработали в два раза меньше, чем в 2022 году — доходы упали с 694,1 трлн рублей до 342,2 трлн рублей.