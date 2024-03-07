У Беллингема 6 игр подряд с результативным действием за новый клуб в ЛЧ. Он повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе

На этом отрезке на счету хавбека «Реала» 4 гола и 4 ассиста. Таким образом, Беллингем повторил рекорд Артема Дзюбы (6+2 за «Зенит» в 2015 году), Килиана Мбаппе (4+3 за «ПСЖ» в 2017-м) и Себастьяна Аллера (11+2 за 7 матчей кряду за «Аякс» в 2021-м), при этом учитываются данные с сезона-2003/04.
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