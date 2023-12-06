Небольшой, но очень полезный совет, который поможет сэкономить время на стирке штор

Многие хозяйки стараются всячески отложить стирку штор, так как это довольно долгий процесс: необходимо снять шторы с карниза, отцепить все крючки, постирать, высушить и погладить шторы, надеть назад крючки и повесить шторы на место.
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