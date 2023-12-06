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Своими руками

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Свежие комментарии

  • Елена Стельмах (та же)
    Спатифиллум любит влажный воздух. Сомневаюсь, в предложенном совете. Опрыскивание вместо полива ему больше понравится...Всего 1 чашка рис...
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Небольшой, но очень полезный совет, который поможет сэкономить время на стирке штор

Небольшой, но очень полезный совет, который поможет сэкономить время на стирке штор

Многие хозяйки стараются всячески отложить стирку штор, так как это довольно долгий процесс: необходимо снять шторы с карниза, отцепить все крючки, постирать, высушить и погладить шторы, надеть назад крючки и повесить шторы на место.

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