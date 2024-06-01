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Хочется комфорта, а его нет

Хочется комфорта, а его нет

Он всё ждёт, когда мир прогнётся под него. А он (мир) всё не прогибается. Наоборот, выгибается совсем не в ту сторону, в какую бы хотелось.

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Комментарии
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Глупый скворец.
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12 час.
Надежда Петракова
&quot;бедный&quot; и несчастный Макар-евич....с улыбкой кролика😁😂🤣
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10 час.
лл
лина любимцева
Так пусть Макаревич САМ чистит унитаз и ходит по магазинам. И тогда этот собака, будет стоить собственному кошельку гораздо дешевле.
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10 час.

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