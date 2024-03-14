Сэндвич, макароны или вафли: какое ваше лакомство по знаку зодиака Алёна ЮрьеваАстрология давно завоевала популярность, предлагая нам не только понимание характеров, но и подсказывая, что следует включить в рацион, чтобы достичь наивысшего уровня комфорта.