Сэндвич, макароны или вафли: какое ваше лакомство по знаку зодиака Алёна ЮрьеваАстрология давно завоевала популярность, предлагая нам не только понимание характеров, но и подсказывая, что следует включить в рацион, чтобы достичь наивысшего уровня комфорта.
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