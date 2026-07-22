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Царьград

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Сначала WB, потом Ozon, теперь "Яндекс Маркет". Удары ВСУ изменили политику маркетплейсов

Сначала WB, потом Ozon, теперь "Яндекс Маркет". Удары ВСУ изменили политику маркетплейсов

"Яндекс Маркет" вслед за Wildberries и Ozon внёс изменения в оферту для своих продавцов, уточнив, что площадка не несёт ответственности за ущерб, причиненный атаками БПЛА.

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