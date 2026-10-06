BMW в Москве начал предзаказы на новую 3 Series от 9,5 млн рублей

Московский дилер BMW начал принимать предзаказы на новую 3 Series с ценами от 9,5 до 15,4 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Песвдонародная":...
- Вот и всё. Венгри...
- M Люди в Киеве снов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым