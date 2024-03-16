Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт — настоящая легенда отечественного театра и кино, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме родным и близким народного артиста.
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