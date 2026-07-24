КПРФ предложила платить врачам по 2 млн рублей за работу в зонах КТО

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, Казбек Тайсаев и Николай Иванов предложили увеличить выплаты для медицинских работников, которые переезжают в регионы с режимом контртеррористической операции (КТО).
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