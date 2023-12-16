Спикер ВС ВСУ Игнат: РФ использует электромагнитные импульсы для обмана ПВО

Спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат поделился информацией о применении электромагнитных импульсов войсками Российской Федерации, с помощью которых российская армия способна обманывать системы противовоздушной обороны ВСУ, считывающих эти импульсы за ракетные запуски.
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