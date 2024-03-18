Повар из Архангельска пришел на кастинг в кулинарное телешоу

Архангелогородец поучаствовал в кастинге для кулинарного шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница!».На телеканале «Пятница!» продолжается третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии