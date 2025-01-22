Кристина Асмус показала фото в прозрачном бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).