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Кристина Асмус показала фото в прозрачном бюстгальтере

Кристина Асмус показала фото в прозрачном бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус показала откровенное фото с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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