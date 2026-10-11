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«Сыну стыдно должно быть»: памятник на могиле Евгения Леонова возмутил народ

«Сыну стыдно должно быть»: памятник на могиле Евгения Леонова возмутил народ

Поклонники актера считают, что он заслуживает самого шикарного монумента. Евгений Леонов в фильме «Мимино», 1977 год ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»/FOTODOMСкромный памятник на могиле Евгения Леонова на Новодевичьем кладбище возмутил поклонников.

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