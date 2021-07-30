Более 200 артефактов нашли археологи на Сретенке

Вечерняя МоскваИсторияБолее 200 артефактов нашли археологи на СретенкеВ ходе археологических работ на улице Сретенке специалисты обнаружили керамические артефакты XVI — конца XIX века.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай КержаковОсобая информация для ВСЕХ. Информация для ознакомления и для будущих правильных вос-при-я-тий Русского СЛОВА. Роль В.В. Путина значительно возвысится после выхода Учебника. В нём будут освещены вопросы 1 - Единство полностью всех Наук. 2 - Гравитация в особой понятности , «как дважды два четыре». 3 - Десятиричная система исчисления в правильном доосознанном использовании. 4 - Открытие Тайны Разума человека в простых наружных понятиях. 5 - Познание только уверенными Утверждениями и исключительно на Русском языке. И так далее в Глобальных мирово-зренческих Научных Открытиях для Русской цивилизации. Заслуга В.В. Путина в том и состоит, что Он даёт, законодательно обеспечивает СВОБОДУ СЛОВА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПРАВДЫ ОТ ЛЖИ ( Зёрен от Плевел) во всём РОССИЙСКОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ любых народностей и вероисповеданий !!!!!!!! НАЧАЛО всех НАЧАЛ: Часть Речи - ИМЯ существительное. Это исходное ЗНАНИЕ для осмысления ГЕНИАЛЬНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА !!!!!! 21.06. 2021г Н. Дальний. О.П. Вещественский.Комментировать
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